Meneer Jansen overleed toen hij eindelijk op de wachtlijst stond voor een verzorgingstehuis

"Na het eten van een boterham is hij bekaf en valt hij in slaap", vertelt de dochter van meneer Jansen in een reportage van Zembla. De man van 84 uit Volkel is een van de vele schrijnende voorbeelden die aantonen hoe de ouderenzorg in Nederland tekortschiet. Zijn Udense huisarts Graat voelt zich gefrustreerd, want hij heeft meer ouderen in zijn praktijk die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen, maar voor wie er geen opvang beschikbaar is.

"Ik word hier verdrietig van", zegt de huisarts van meneer Jansen. Al twee keer is hij afgewezen voor een verzorgingstehuis omdat hij er niet slecht genoeg aan toe was. Een derde aanvraag door de huisarts levert een felbegeerde indicatie op voor de Volkelse meneer Jansen. Met zo'n indicatie is hij er nog niet, hij komt daardoor op de wachtlijst.

Toen kon hij nog iets

Meneer Jansen zal de uitzending donderdag niet zien. Hij overleed terwijl hij op de wachtlijst stond voor verzorgingstehuis 'Sint Anthonis'. Zijn dochter voorzag al dat haar vader weinig profijt zou beleven aan een eventuele verhuizing naar Sint Anthonis. "Een paar maanden geleden kon hij nog iets, maar nu is hij bij het minste of geringste al moe en valt in slaap", zei ze destijds. Dat hij niet eens zou verhuizen, is wrang.

Ouderen wonen steeds langer thuis. Verzorgingshuizen en bejaardencentra zijn afgebroken. De druk op mantelzorgers is gigantisch en ouderen houden bedden bezet in ziekenhuizen omdat ze nergens heen kunnen.

Er klinkt vanuit huisartsen al jaren een noodkreet dat de overheid de ouderenzorg beter moet regelen. Huisartsen hebben zich verzameld in de organisatie 'Het roer moet om'. Er zijn al veel verbeteringen toegezegd, maar daar merken de artsen weinig van. "Wij kunnen niet bouwen of personeel in dienst nemen. Dit moet de overheid aansturen."

Treurig

In de uitzending donderdagavond om 20.25 op NPO2 zijn nog meer treurige voorbeelden te zien. Zo is er een patiënt die na een valpartij in het ziekenhuis belandt. Hij beseft niet wanneer hij zijn alarmknop moet gebruiken. Na drie weken ziekenhuis is er een plek in een verzorgingstehuis. Na één dag overlijdt hij daar.