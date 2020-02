Rokend pakketje valt uit bus van bezorger in Oudenbosch, politie zet straat af

UPDATE: Bom in pakketje Oudenbosch blijkt fles, straat is weer vrij

"De bezorger van TNT had zijn wagen bij ons voor de deur gezet vanwege onze pakketjes. Toen hij naar mijn deur liep, viel er een pakketje uit zijn auto", vertelt Marie-Jeanne. Haar motorkledingwinkel MJK Leathers keek uit op het pakketje. Volgens haar had het pakketje de bestemming St. Willebrord.

"Het begon te roken en sloeg wit uit. Alsof het bevroren was. Dat vond ik wel raar", zegt ze. Verder is ze amper onder de indruk. "Ik denk dat het een spuitbus is. Bijvoorbeeld aerosol. Er staat hier al uren politie maar er gebeurt niets."

'Niet onder de indruk'

Ze werd gevraagd haar winkel te verlaten, maar dat weigerde ze. "Ik ben hier gewoon aan het werk." Bovendien ziet ze het gevaar niet. "Ik ben niet zo snel bang of onder de indruk."

De Bosschendijk in Oudenbosch is afgezet. Foto: Maria Kalis.

Het rokende pakketje is extra opvallend, omdat er woensdag en donderdag op verschillende plekken in Nederland bombrieven werden bezorgd. Nadat in januari een aantal bombrieven naar bedrijven door het hele land zijn gestuurd, bleef het enige tijd stil. Woensdag doken weer bombrieven op, en ook donderdag werden er een paar bezorgd: in Leusden, Amsterdam en Oudenbosch.