'Bom' in pakketje blijkt fles, straat in Oudenbosch is weer vrijgegeven

Uit onderzoek bleek dat in het pakketje een fles zat, die onder meer wordt gebruikt in airco's van bijvoorbeeld auto's. De fles is vermoedelijk beschadigd geraakt toen hij uit de bestelbus viel van een pakketbezorger. Daardoor is hij gaan roken.

De Explosieven Opruimingsdienst was opgeroepen om het pakketje te onderzoeken, maar dat is niet meer nodig. Twee agenten hebben de doos meegenomen. De straat is niet meer afgezet.

Foto: Christian Traets/ SQ Vision

Het pakketje viel rond twaalf uur uit de bus van een pakketbezorger van TNT Express, verteld Marie-Jeanne van Kuijk. Het pakketje lag bij haar voor de deur. "Het begon ineens te roken."

"De bezorger van TNT had zijn wagen bij ons voor de deur gezet vanwege onze pakketjes. Toen hij naar mijn deur liep, viel er een pakketje uit zijn auto", vertelt Marie-Jeanne. Haar winkel MJK Leathers zit precies op de plek waar dat gebeurde. Volgens haar had het pakketje de bestemming St. Willebrord.

"Het begon te roken en sloeg wit uit. Alsof het bevroren was. Dat vond ik wel raar", zegt ze. Verder is ze amper onder de indruk. "Ik denk dat het een spuitbus is. Bijvoorbeeld aerosol."

Foto: Christian Traets/ SQ Vision

Het rokende pakketje trok extra de aandachht, omdat er woensdag en donderdag op verschillende plekken in Nederland bombrieven werden bezorgd. Nadat in januari een aantal bombrieven naar bedrijven door het hele land zijn gestuurd, bleef het enige tijd stil. Woensdag doken weer bombrieven op. Ook donderdag werden er een paar bezorgd: in Leusden, Amsterdam en Oudenbosch.