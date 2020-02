5 vragen en antwoorden over Q-koorts

Samen met Follow the Money publiceert Omroep Brabant meerdere onderzoeksverhalen over Q-koorts. Hier enkele vragen (en bijbehorende antwoorden) over de ziekte die in de jaren ’50 opdook in Nederland, en vanaf 2007 voor grote problemen zorgt.

Hoe kun je Q-koorts krijgen?

Q-koorts is een ziekte die je kan krijgen door een bacterie. In Nederland kunnen geiten en schapen Q-koorts hebben. Deze dieren kunnen de ziekte overdragen op mensen. De meest mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Veel van deze dieren krijgen vanaf 2010 een inenting tegen Q-koorts, daarom komt Q-koorts in Nederland nu bijna niet meer voor.

Is Q-koorts besmettelijk?

Dieren kunnen de ziekte overdragen op mensen. Iemand met Q-koorts kan niet iemand anders besmetten.

Wat is het verschil tussen acute Q-koorts, QVS en chronische Q-koorts?

Als je Q-koorts krijgt is de bacterie de eerste 14 dagen in het bloed aanwezig. In deze fase heb je acute Q-koorts . Na 14 dagen is de bacterie weg uit het bloed. Bij het gros van de patiënten blijft de bacterie ook weg.

Een groot aantal mensen (ongeveer 20 procent) heeft na een doorgemaakte Q-koorts nog maanden tot jaren last van vermoeidheid. Die vermoeidheid heet ook wel het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom of QVS . Aanvankelijk was de gedachte dat mensen met QVS zich na 1 of 2 jaar beter zouden gaan voelen, maar die periode is steeds langer geworden. Inmiddels is duidelijk dat zelfs na 10 jaar mensen niet zijn genezen, maar klachten houden die zelfs verergeren.

Bij chronische Q-koorts – meestal tussen 6 en 12 maanden – komt de bacterie weer omhoog. Aan de bloedwaarden zie je dat de afweerstoffen weer gaan stijgen. Als Q-koorts echt chronisch is, dan vind je de levende de bacterie echt terug. Chronische Q-koorts kan jarenlang duren en kan erg gevaarlijk zijn, je kunt er aan overlijden.

Hoeveel Q-koorts patiënten zijn er?

Sinds 2007 zijn er naar schatting 50.000 tot 100.000 Nederlanders besmet door het Q-koortsvirus. Er zijn ruim 4200 patiënten gemeld met een acute infectie.

Bij 800-1000 van hen heeft zich QVS ontwikkeld. Zo’n 500 mensen hebben chronische Q-koorts. Bewezen is dat 95 mensen overleden zijn, maar dat getal ligt volgens experts hoger, ook omdat de registratie van de overledenen later is gestart.

Is er een vaccin beschikbaar?

In Nederland wordt niet meer gevaccineerd tegen Q-koorts. Indien u Q-koorts heeft gehad heeft u voldoende antistoffen opgebouwd en zult u niet voor de tweede keer ziek worden. Het is zelfs zo dat iemand die Q-koorts heeft gehad niet gevaccineerd mág worden omdat dit tot ernstige gevolgen voor de gezondheid kan leiden.