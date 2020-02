Grindr-date eindigt in een hel: ontvoerd, auto gestolen en 5000 euro kwijt

Alle slachtoffers willen anoniem hun verhaal doen. De redactie weet wel wie zij zijn.

Woensdagmiddag werd het arrestatieteam ingezet om de verdachten uit Tilburg en Kaatsheuvel aan te houden. Hierbij werd geschoten, één verdachte raakte lichtgewond. De politie maakte bekend dat de mannen verdacht worden van afpersing via een online datingapp. Vier slachtoffers doen nu hun verhaal.

'Bij hem thuis afgesproken'

Het is eind januari ’s avonds rond tien uur als een man van rond de dertig een afspraak heeft in het buitengebied van Tilburg. "We hadden bij hem thuis afgesproken. Ik moest mijn auto ergens anders parkeren en daarna zouden we samen naar zijn huis lopen zodat de buren niet zouden zien dat hij een date had", vertelt het slachtoffer.

Ik was zo bang dat dit mijn laatste minuten waren.

"Toen ik daar aankwam werd ik door twee mannen tegen de grond gewerkt. Er werd gedreigd met een mes.’’ Hierna moest de man zijn pinpassen en pincodes geven. ‘’Ik deed alles waar ze om vroegen. Ik was zo bang dat dit mijn laatste minuten waren.’’

Het afgeven van de pinpassen was niet genoeg voor de daders. Ze bonden de man met ducttape vast bij zijn polsen en enkels. Hierna werd het slachtoffer in de kofferbak van zijn eigen auto gelegd. "Ik werd ontvoerd. We zijn naar een pinautomaat gereden en daar hebben ze ruim 5000 euro van mijn rekening gehaald." Hiervoor moest de man via zijn bank-app de limiet van zijn bankpassen verhogen.

Hierna werd hij vastgebonden in het buitengebied van Tilburg achtergelaten. Zijn auto en telefoon werden meegenomen. Met zijn tanden kon de man zich bevrijden van de ducttape om zijn armen en benen. In de verte zag de man een huis waar nog licht brandde. "Ik belde daar aan en riep om hulp en politie. Die waren er snel en zijn meteen op zoek gegaan naar mijn auto."

In de video vertelt een van de slachtoffers wat hij heeft meegemaakt:

'Ik zag een groot mes'

Een ander slachtoffer had in dezelfde periode een date in Loon op Zand. "We hadden samen afgesproken. We zouden elkaar voor zijn huis ontmoeten’’, vertelt een 27-jarige man. Dat deden ze om te zien of ze beide ook echt de persoon van de foto in de app waren. "Ik kwam aan en werd eigenlijk meteen tegen de grond gewerkt."

Hij gaat verder: "Ik moest op mijn buik gaan liggen met mijn armen op de rug. In mijn ooghoek zag ik een groot mes boven mijn nek hangen." Dit slachtoffer moest ter plekke geld overmaken. Zeshonderd euro verder werd er nog meer geld geëist maar door een limiet van de bank bleef het daarbij. Na een angstige dertig minuten werd hij vrijgelaten."

'Van mijn fiets geschopt'

De twee mannen lijken ook in september 2019 al toegeslagen te hebben. Een man uit Kaatsheuvel maakte na wat chatcontact via Grindr een afspraakje in het buitengebied van zijn woonplaats. Toen hij op zijn fiets naar de afgesproken plek ging, sloeg de twijfel toe. Vlak voor de plek draaide hij om. Niet veel later werd hij tegengehouden.

"Er kwam een tweede man bij en ze schopten me van mijn fiets. Een van de daders pakte een mes. Ik heb mijn pasjes en telefoon moeten afgeven.’’ Uiteindelijk gingen ze er met de fiets van het slachtoffer vandoor.

Ik heb elke avond nog flashbacks en nachtmerries.

Ook een vierde slachtoffer van in de twintig werd in het buitengebied van Loon op Zand onder bedreiging van een mes geld afhandig gemaakt. Alle mannen zijn met een smoesje naar een slecht verlichte, slecht bereikbare en rustige plek gelokt.

Het ontvoerde slachtoffer vertelt dat hij elke dag nog last heeft van die ene avond. "Ik heb elke avond nog flashbacks en nachtmerries. Het achter in een kofferbak liggen is heel angstig. Je kunt geen kant op." De eerste weken durfde hij ook niet naar buiten. "Ik durf nu pas langzaam aan rustig naar buiten, maar niet alleen."

Aangifte

Drie van de mannen hebben ook aangifte gedaan bij de politie. De slachtoffers hopen dat andere mannen die dit is overkomen ook hun verhaal tegen de politie vertellen. Voor veel mannen die via Grindr afspreken is die drempel alleen hoog omdat ze vaak anoniem op de datingapp zitten en omdat hun omgeving niet weet dat ze homoseksuele contacten hebben.