50.000 euro, drugs en wapens gevonden in huis van verdachten van heling en witwassen

De politie heeft afgelopen week in het huis van een man en een vrouw in Prinsenbeek onder andere drugs, wapens, munitie en een grote hoeveelheid geld gevonden. In totaal zijn er drie verdachten aangehouden in verband met mogelijke heling van auto’s en witwassen.

Een van de verdachten, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is zaterdagmiddag rond vijf uur aangehouden in een huis op De Bunders in Prinsenbeek. Agenten probeerde de man aan te houden in verband met een gestolen voertuig, maar de man sloeg op de vlucht en probeerde weg te komen via de schutting.

Agenten kregen hem uiteindelijk naar de grond en konden hem aanhouden. Na controle bleek dat de man nog een gevangenisstraf uit moest zitten in Nederland. Hij zit nu in de gevangenis.

Nog twee verdachten

Kort daarna vond de politie drie gestolen auto’s in een loods aan de Strijpenseweg. Een man en een vrouw uit Prinsenbeek zijn daar op heterdaad aangehouden. Zij zitten vast op verdenking van heling.

Vervolgens heeft de politie het huis van het stel afgelopen dinsdag doorzocht. Agenten vonden 50.000 euro contant geld, verschillende soorten drugs, wapens en munitie. Deze goederen zijn in beslag genomen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de drie verdachten.