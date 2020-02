Geparkeerde Volvo staat al een jaar weg te roesten, maar gemeente en politie kunnen niets doen

De auto uit 1978 is volgens volgens sommige nog best het opknappen waard.

De buurt is er helemaal klaar mee. Al een jaar staat er op de Hagenkampweg Zuid in Eindhoven een oude Volvo geparkeerd. Niemand weet van wie de zandgele klassieker is, maar inmiddels groeien er plantjes op de motorkap en kofferbak. In de kofferbak zelf ligt zelfs duur gereedschap en staan flessen motorolie.

"Het is schandalig, ik schaam mij zelfs voor degene die hier zijn auto zo achtergelaten heeft", vertelt een vrouw die elke dag een rondje door de buurt loopt. "Hij ziet er niet meer uit, hij zal maar voor je deur staan. Ik zou er echt niet blij mee zijn."

Voor Bram Paijens is het de realiteit. Hij kijkt al een jaar uit op de Volvo 244 DL uit 1978. "Het is niet normaal, de hele buurt baalt ervan, niet alleen ik." Via de gemeente en politie is al geprobeerd om de auto weg te laten slepen.

Geen reden

Alleen kregen de bewoners te horen dat er geen reden is voor zowel de politie als de gemeente om de auto weg te laten slepen. "Er is blijkbaar gewoon wegenbelasting voor betaald en de Volvo zou ook verzekerd zijn."

Volgens Bram is de auto er neergezet door iemand die hier gratis kon parkeren. "Even verderop is het betaald, alleen waarom je de auto dan een jaar laat staan? Het is nu wel mooi geweest." Uit gegevens van de RDW blijkt dat de huidige eigenaar van de auto, de Volvo sinds 2005 in zijn bezit heeft.

Plantjes

De auto zit onder de vogelpoep omdat hij onder een boom staat. "Binnenkort zie je de zandgele lak niet eens meer omdat hij wit, bruin en groen van de poep en plantjes is", zegt de overbuurman van Bram.

Het wordt nog bizarder, want de kofferbak van de auto is gewoon open. "Moet je kijken, gewoon duur gereedschap, dat is goed spul hoor", zegt Paijens terwijl hij de klep openhoudt. In de kofferbak staan ook jerrycans met motorolie.

Gewilde auto

Hoewel de auto er niet uitziet, maken sommige mensen toch selfies met de auto. Er zijn zelfs al mensen bij Bram en zijn buren aan de deur geweest waarom hij de auto zo laat verslonzen en of de Volvo 244 DL te koop is?

"Nou, van mij mogen ze hem zo gratis meenemen, maar hij is helaas niet van mij", zegt hij lachend. "Hij is echt de moeite waard om op te knappen dus kom hem vooral halen, dan zijn wij er vanaf."

De gemeente Eindhoven laat weten dat er op dit moment geen gronden zijn om de auto weg te halen, maar gaat wel onderzoeken of de inhoud van de kofferbak van de klassieker aanleiding is om hem alsnog weg te slepen.