Vader Kevin gaat in hoger beroep tegen celstraf voor doodschudden baby, OM wil tbs

De veroordeelde 26-jarige Bredanaar heeft altijd ontkend dat hij de baby zodanig mishandelde dat het kind overleed. Zijn advocaat vertelde vrijdag in de rechtbank dat deze beschuldiging hem zwaar valt. ''Zijn zoontje was zijn dierbaarste bezit", zei de advocaat.

Volgens de rechters heeft hij de baby echter zodanig hard door elkaar geschud dat er bloedingen ontstonden aan het hersen- en netvlies. Twee dagen later overleed het kind.

Noodzaak van tbs

Het Openbaar Ministerie had eerder vijf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de rechtbank kon de noodzaak van tbs niet worden aangetoond. Uit de rapporten die over de persoonlijkheid van de vader zijn uitgebracht blijkt namelijk onvoldoende van welke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis sprake is. De vader heeft daarnaast niet meegewerkt aan het persoonlijkheidsonderzoek. Verder kan ook niet worden vastgesteld of er kans op herhaling is. Dat is nodig om tbs op te kunnen leggen. Het OM gaat in het hoger beroep wederom pleiten voor tbs.