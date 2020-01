Vader Kevin krijgt 7,5 cel jaar voor het doodschudden van zijn zoontje Rivano

Kevin van den B. uit Breda, de 26-jarige vader van baby Rivano, is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar omdat hij zijn zoontje heeft doodgeschud. Het zeven maanden oude jongetje overleed twee jaar geleden aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom. Volgens de rechtbank in Breda is dat doodslag.

De rechtbank vindt dat er wettig en overtuigend bewijs is dat Van den B. op 18 november 2017 zijn zeven maanden oude zoontje zo ernstig heeft mishandeld dat het jongetje daardoor is overleden. De rechtbank spreekt van 'een gruwelijk feit'.

Zorgelijke toestand

Van den B. was op 18 november 2017 's avonds enige tijd alleen met zijn zoontje thuis, terwijl de moeder van het kind een boodschap ging doen. Bij thuiskomst constateerde de moeder dat haar zoontje zwaarder ademde en ze vond zijn toestand zorgelijk. De vader weigerde om samen met hun zoontje naar de huisartsenpost te gaan. Toen het kind later in de nacht niet meer ademde, belde hij 112. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar een dag later.

Deskundigen onderzochten het dode kindje en constateerden zeer ernstig hersenletsel en bloedingen in het netvlies, maar ook ernstige verwondingen in de mond van de baby.

Geen tbs mogelijk

De officier van justitie had vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank gaat echter mee in de redenering van de advocaat dat een tbs-maatregel niet kan worden opgelegd. Uit de rapporten die over de persoonlijkheid van de vader zijn uitgebracht blijkt namelijk onvoldoende van welke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis sprake is.

De vader heeft niet meegewerkt aan het persoonlijkheidsonderzoek. Verder kan ook niet worden vastgesteld of er kans op herhaling is. Dat is nodig om tbs op te kunnen leggen.

Schadevergoeding

Van den B. heeft nooit echt openheid van zaken gegeven over wat er zich die bewuste avond in november heeft afgespeeld. De moeder van de baby en de naaste omgeving weten nog steeds niet hoe de laatste momenten van en voor de baby zijn geweest. De rechtbank rekent dit de vader zwaar aan.

De moeder van Rivano eiste een schadevergoeding van 40.000 euro voor zogenoemde shockschade. Door de beelden in haar hoofd van haar zwaar mishandelde zoontje heeft ze sindsdien psychische klachten. De rechtbank kende een schadebedrag toe van 25.000 euro.

Eerder al mishandeld

Baby Rivano leefde in een gezin met problemen. Zijn ouders blowden thuis en het jochie werd eerder al mishandeld. Toen hij zes weken oud was en er blauwe plekken werden ontdekt, werd hij met spoed uit huis geplaatst. Twee maanden voor zijn dood mocht hij weer terug naar de moeder. Die was bang van Kevin van den B. vertelde ze tijdens de rechtszaak in december.

