La Vuelta: honderden activiteiten en acht Spaanse Plaza's in Den Bosch

De Plaza's krijgen ook ieder een ander thema. Variërend van urban, data en inclusiviteit tot Jeroen Bosch, carnaval en topsport. Eén Plaza wordt niet naar een Spaanse stad genoemd. Plaza Boulevard komt op de Parade waar dan tegelijkertijd theaterfestival Boulevard plaatsvindt. Het peloton fietst voorafgaand aan de start van de etappe diagonaal over het festivalterrein.

Plaza Boulevard

Op 15 augustus rijdt het peloton eerst 7,5 kilometer (geneutraliseerd) door de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Aan deze route komen de Plaza’s en dit is de plek waar bezoekers de hele dag kunnen genieten van een feest in Spaanse sferen.

's-Hertogenbosch kleurt Spaans

Wethouder Van Olden: “We willen graag dat Den Bosch Spaans kleurt en het de hele dag feest blijft. Daarom hebben we aan de route deze plekken uitgekozen waar tussen tien uur 's morgens en zes uur 's middags volop activiteiten zijn voor iedereen. De invulling van de Plaza’s doen we samen met vrijwilligers, verenigingen en stichtingen. En daarmee laten we ook zien waar we als Den Bosch sterk in zijn.”

De Plaza's worden feestelijk, maar ook 'rookvrij, duurzaam en gezond'. Behalve de reguliere catering op die plekken is er ook kraanwater en gezonde voeding en zal er met mileuvriendelijke verpakkingen gewerkt worden. Ook komen er faciliteiten om het gebruik van openbaar vervoer en fietsen naar de Plaza's te bevorderen.

Van Olden liet bij de presentatie van de Plaza's weten dat al op 29 april de eerste activiteiten zullen beginnen. Die datum is gekozen omdat op die dag precies 85 jaar geleden de eerste etappe van de eerste Vuelta werd verreden.

Honderden activiteiten

“La Vuelta is méér dan een topsportevenement. Daarom vinden er in de aanloop naar de start honderden activiteiten en evenementen plaats in de provincies Utrecht en Brabant. En daarmee is het een evenement voor en door inwoners. Bij de drie dagen La Vuelta in Nederland ligt de nadruk op gezond stedelijk leven en duurzaamheid. Twee thema’s die ook voor Den Bosch hoog op de agenda staan,” meent de sportwethouder van Den Bosch.