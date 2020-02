Opgeloste cocaïne stiekem in doorweekt karton naar drugslab St. Willebrord gesmokkeld

De kwestie kwam vrijdagochtend kort aan de orde tijdens de eerste openbare rechtszaak over het drugslab. Toen de verdachten werden opgepakt op 18 november 2019 hadden ze sporen van papierpulp onder hun schoenen. Ook binnen in de loods vond de politie die papierpulp. De officier van justitie zei dat binnen ‘karton werd vermalen tot pulp’, zonder toelichting. Navraag leert dat karton werd gebruikt om de drugs te vervoeren.

Magnetrons

Dat papier of karton bevat drugs zonder dat je het ziet. Om de cocaïne terug te winnen moet je die onderdompelen in een bad van chemische stoffen. Zoals benzine en oplosmiddelen als aceton en zoutzuur. Door zo’n chemische behandeling of ‘wassing’ week je de coke er weer uit, leggen experts uit. Dat gebeurt in een cocaïnewasserij zoals in St. Willebrord.

Daarna volgen kristallisatie en droging. Er stonden meerdere magnetrons in het gebouw aan de Dorpsstraat om de drugs te drogen. Tot slot wordt het spul versneden met bijvoorbeeld medicijnen. Voor een hogere opbrengst.

chemische stoffen uit het lab, door specialisten weggehaald

Aan het einde van dit proces persen ze de stof tot een blok van een kilo en krijgt het een logo. In de loods vonden experts metalen logo’s voor een opdruk, een merkje in feite. Daarna kan het naar ‘de klanten’. Je houdt dan papierpulp over als restproduct. Mogelijk was dat karton het verpakkingsmateriaal waar een ander product in had gezeten, maar dat is nog onduidelijk.

Klassieke methode

De techniek van drugs oplossen in papier en karton (impregneren) is al oud en dateert mogelijk al uit de jaren ‘80. De politie hier trof papierpulp al zeker 15 jaar geleden wel eens aan in Nederlandse cokewasserijen.

Karton valt minder op omdat opsporingsdiensten vooral kijken naar de inhoud: of er iets verdachts in de doos zit. Ook letten politie en douane extra scherp op fruit in zeecontainers. Bananen en ananassen worden vaak gebruikt als deklading voor drugs. Als je zo’n lading scant kun je zien dat er iets raars tussen zit, maar een scanner is zinloos tegen geïmpregneerd karton.

De karton-smokkel was in ieder geval geslaagd. Het spul kwam ongezien in de loods in de Dorpsstraat in St Willebrord. Hoe dat precies in zijn werk ging, dat zoeken politie en justitie nog uit.