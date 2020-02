Royaal aanklooien in het Tilburgse paleis-raadhuis? 'Kom maar met ideeën'

Tussen nu en juni kunnen inwoners van de stad met leuke ideeën terecht in het paleis. Iedereen moet 'royaal kunnen aanklooien', noemen ze het.

En dat royaal is natuurlijk niet voor niets. Het misschien wel meest kenmerkende gebouw van de stad kwam er dankzij niemand anders dan Koning Willem II. De man die over Tilburg zei: "Hier adem ik vrij, hier voel ik mij gelukkig."

Beeld van Willem II in het paleis van Tilburg. (foto: Tijmen Moelker)

Nadat België zich van Nederland had afgescheiden, verplaatste Willem II zijn hoofdkwartier van Turnhout naar Tilburg. Maar bij de stad hoorde natuurlijk wel een gebouw dat bij zijn status paste.

In 1847 legde Willem II de eerste steen voor zijn Tilburgse paleis. Maar hij overleed al in 1849, drie weken voor de oplevering. Het paleis had nooit een koninklijke bewoner.

Vincent van Gogh

De eerste jaren van zijn bestaan, stond het paleis leeg. Daarna werd het een hbs, de hogere burgerschool. "De eerste rijks-hbs in het zuiden van het land", zegt directeur van het Stadsmuseum Gert-Jan de Graaf. En trots is hij ook op de beroemdste leerling: Vincent van Gogh. In het paleis is het tekenlokaal van Van Gogh opnieuw ingericht.

Na de hbs trok de gemeente in het paleis. Blikvanger is de oude raadszaal. In de jaren 30 gerestaureerd in een opvallende art deco-stijl.

De raadszaal in het paleis van Tilburg. (foto: Tijmen Moelker)

De Graaf: "Dit is hét identiteit bepalende gebouw voor Tilburg. We hebben trouwerijen en de burgemeester houdt hier zijn ontvangsten. Dat is nog geen tien procent van de tijd. Voor het overgrote deel gebeurt er niks in dit fantastische gebouw. Hartstikke zonde."

En dus komen er tot juni allerlei activiteiten. Zaterdag start het met 'proefblaoze' door allerlei blaaskapellen uit de stad. In april nemen de leerlingen van Fontys het paleis over.

Als je ook een leuk idee hebt voor het paleis, kun je je hier aanmelden.