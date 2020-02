Michel zag op Valentijnsdag een bus voorrijden met de tekst: 'Wil jij trouwen met mama?'

"Toevallig zat ik een tijdje terug met een van mijn dochters in de bus. Op een schermpje kwam toen voorbij dat je een Valentijnswens kon doorgeven. Die zou dan op Valentijnsdag op datzelfde scherm in de bus getoond worden. Maar je boodschap kon ook worden uitgekozen om groot op de buitenkant van de bus gezet te worden."

Huwelijksaanzoek op de camping, of toch in de bus?

Dat vertelt Rosemarie van den Berg. Volgend jaar is ze 12,5 jaar samen met Michel en samen hebben ze dochters Nikkie en Roxy. Ze was al van plan om haar Michel komende zomer op de camping ten huwelijk te vragen, tijdens de dagelijkse theatershow. Maar een huwelijksaanzoek op een bus, dat leek haar ook wel wat. "Dat is toch super origineel."

En dus gaf ze aan Arriva de tekst door die ze in gedachten had: 'Lieve papa, wil jij trouwen met mama. xxxjes Roxy en Nikki'. En vervolgens vergat ze het eigenlijk weer. Tót ze te horen kreeg dat haar boodschap was uitgekozen. En zo werd Valentijnsdag 2020 voor Rosemarie, Michel en Nikkie en Roxy een dag om niet snel te vergeten.

Met haar dochtertjes ging Rosemarie naar de busstalling in Den Bosch en van daaruit trok het gezelschap, inclusief cameraploeg, naar de straat waar Michel aan het werk was. "Die dacht eerst, toen hij die camera zag, ik zal maar even uit de weg gaan. Maar toen zag hij Nikki en Roxy de bus uitstappen, met ballonnen."

Bekijk in de video hoe het aanzoek verliep:

In een roes

Daarna stapte ook Rosemarie uit en zag Michel het aanzoek op de bus. "Ik ben niet op mijn knieën gegaan, dat vond ik raar. Ik heb zijn hand vastgepakt en gezegd hoeveel ik van hem hou. Ik was een beetje in een roes, dus wat ik nog meer gezegd heb weet ik niet meer precies. Maar op het einde vroeg ik of hij met me wilde trouwen. En hij zei ja! Daarna heb ik met mijn dochters een ring om zijn vinger geschoven."

En dat maakte indruk: "Michel en ons oudste meisje werden wel emotioneel ja." Na het aanzoek konden de emoties weer wat zakken, tijdens een romantische lunch met champagne in Oisterwijk. Zodat Michel vrijdagavond zoals al gepland was gewoon met een maat op stap kan. "Want normaal doen wij niks aan Valentijnsdag. Dus zou het zijn opgevallen als ik had gezegd dat hij 's avonds niet weg kon."

Intiem en ontspannen

De datum voor de grote dag staat nog niet vast. "Maar ik denk dat het in de zomer van 2021 wordt. Dan zijn we 12,5 jaar samen. Ik ben al ooit eerder getrouwd en voor mij hoeft het niet meer zo groots, geen gestreste en geplande dag. Maar een leuke, intieme, ontspannen dag met een klein clubje."

Het was de eerste keer dat Arriva met deze Valentijnsactie kwam, vertelt woordvoerder Suzan van Beek. In totaal stonden er vijf liefdevolle boodschappen op bussen en werden er tien liefdesverklaringen getoond op schermpjes in de bus. Slechts één daarvan was een huwelijksaanzoek. "Het was voor ons ook uniek. Het was hartstikke leuk."