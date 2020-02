Lange rijen bij FC Den Bosch, fans te laat binnen door extra controles

Nadat Excelsior-speler Mendes Moreira in november bij een eerder duel racistisch werd toegezongen, gaf de KNVB de eerste divisieclub deze week een zware straf. De M-side moet twee weken op slot blijven en de fans mogen ook niet op andere plekken gaan zitten.

Op Twitter meldden fans dat de wedstrijd tegen Jong Utrecht al veertien minuten bezig is, en dat nog niet iedereen binnen is. "Met lijsten iedereen controleren of ze geen seizoenskaart hebben van de M-side. Echt belachelijk!", zegt iemand.

Uit een foto blijkt dat het om een enorm lange rij gaat, die zich langs het stadion uitstrekt en op een video is te zien dat het stadion ver leeg was rond de aftrap.

'Schandalig'

"Iedereen werd aan de hand van papieren lijsten en ID-kaarten gecontroleerd. Er stonden maar twee stewards per ingang. Mensen kwamen nog binnen nadat de wedstrijd al 20 minuten bezig was. Schandalig. Daarnaast werden er mensen weggestuurd die een kaartje hadden gekocht, maar een seizoenskaart van de M-side hadden", zegt een fan tegen Omroep Brabant.

Reactie club

Volgens een woordvoerder van de club was kort na het begin van de wedstrijd iedereen binnen. "Degenen die toen nog niet binnen waren, mochten ook niet binnen." De club vroeg fans eerder om vroeg naar het stadion te komen vanwege de controles.

Den Bosch legde eerder zelf al aan een supporter een stadionverbod op wegens racisme. Bij de behandeling van de zaak door de KNVB gaf de club al aan iedere straf te accepteren.

In reactie op de gebeurtenissen bij Den Bosch-Excelsior liet de KNVB ook weten te komen met maatregelen. Samen met het kabinet is 14 miljoen euro uitgetrokken voor een driejarig aanvalsplan om racisme en andere discriminatie in het voetbal te bestrijden.