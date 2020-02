Politie neemt boot, motoren, quads en auto's in beslag

De politie heeft vrijdag een flink aantal voertuigen in beslag genomen in een onderzoek naar heling en witwassen. Het gaat onder meer om vier auto's, drie quads, zeven motoren, drie scooters en een boot met oplegger.

Er zijn ook nog een aanhangwagen, zitmaaier en geluidssets in beslag genomen door de politie.

In hetzelfde onderzoek werd eerder deze week 50.000 euro aan contant geld, drugs en wapens gevonden. Die spullen werden gevonden in het huis van een man en vrouw in Prinsenbeek. Zij werden samen met een andere verdachte aangehouden. Het drietal is na verhoor vrijgelaten, maar blijft wel verdacht.