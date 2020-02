Opnieuw gewapende overval op Aldi, jonge daders slaan toe in Goirle

Er is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een Aldi-filiaal in Goirle. Twee overvallers bedreigden het personeel met een mes.

De daders zijn met een onbekend geldbedrag gevlucht. Agenten zoeken in de omgeving naar het tweetal. Het gaat om de Aldi aan de Wethouder de Brouwerstraat.

Jonge overvallers

Er is een Burgernetmelding verstuurd. Het gaat waarschijnlijk om jonge daders, in de leeftijd van 15 a 16 jaar oud. Beide jongens zijn in het donker gekleed en ze dragen petjes. Een van de overvallers is lichtgetint, de ander donkergetint.

Het is de vierde overval op een Aldi-supermarkt in korte tijd. Op 31 januari ging het mis op het Verdiplein in Tilburg. Het ging toen om twee of drie overvallers. Enkele dagen later sloegen overvallers toe bij de Aldi aan de Spoordijk in Tilburg. Hier ging het om twee mannen. Donderdag was het raak op het Transvaalplein in Tilburg. Hier waren twee jonge daders voor verantwoordelijk.