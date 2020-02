Jongens met hakmes overvallen supermarkt, medewerker en verdachte raken gewond

Twee gemaskerde jongens probeerden de Yasar-supermarkt aan de Generaal Coenderslaan te overvallen. "Ze kwamen met een steekwapen de supermarkt binnen", weet de politie. Op foto's is te zien dat de overvallers een hakmes bij zich hadden.

"Ze probeerden het personeel te overtuigen geld te geven", aldus een politiewoordvoerder. Dat mislukte en de overvallers namen vervolgens de benen. Medewerkers gingen direct achter de overvallers aan. ''De daders gingen allemaal een andere kant op", vertelt een ooggetuige. "De medewerkers zijn achter een van de overvallers aangegaan."

Geschreeuw

Een straat verder hebben ze één dader tegen de grond gewerkt en vastgehouden. Dit gebeurde op ongeveer driehonderd meter afstand van de supermarkt, in de voortuin van een huis. "Ik hoorde opeens allemaal geschreeuw", vertelt de bewoner. "Toen ik keek, stonden er drie agenten om de jongen heen." Bij zijn arrestatie is naast het hakmes ook een bivakmuts en pet gevonden.

Volgens ooggetuigen raakte de overvaller gewond aan zijn hoofd. Hij is aangehouden en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een 16-jarige jongen. De andere dader wist te ontkomen.

Verwondingen medewerker

De politie kan nog niet melden hoe ernstig de medewerker van de supermarkt gewond is geraakt. Ooggetuigen zeggen dat de man met een steekwond op straat zat. Het is onduidelijk of hij in de supermarkt of op straat gewond raakte.