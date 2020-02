Harde wind mogelijk spelbreker bij optocht Wouwse Plantage, grote wagens blijven dan binnen

Traditiegetrouw trekt op de zaterdagmiddag, een week voordat het carnaval officieel begint, de allereerste carnavalsoptocht door de straten van Wouwse Plantage. De vraag is alleen of de grote praalwagens dit jaar wel of niet aanschuiven in de kleurrijke stoet. De voorspelde harde wind zou weleens spelbreker kunnen zijn voor de deelname van de hoog opgebouwde wagens.

Volgens de weersverwachting trekt de wind in de loop van zaterdagmiddag vanuit het zuidwesten aan om richting zondag uit te groeien tot storm Dennis. “De optocht gaat sowieso door”, zegt een woordvoerster. “Vanwege de wind bekijken we of de elf grote wagens wel of niet worden opgebouwd. Dat is afhankelijk van de windkracht. Aan het begin van de middag nemen we die beslissing.”

Opmaat carnaval

Aan de optocht in Mastepinneland nemen jaarlijks zo’n 35 groepen en wagens deel uit Wouwse Plantage en omgeving. Voor de vele carnavalsvierders in West-Brabant is deze optocht de opmaat naar carnaval.

Fietstocht Veghel afgelast

De carnavaleske fietstocht die cv De Kuussegatters zondag zou houden gaat niet door. De organisatie heeft vanwege de wind een streep door het evenement gehaald.

LEES OOK: Fijnfisjenie! Carnaval begint al week eerder in Wouwse Plantage met eerste optocht [FOTO'S]