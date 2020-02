Man (38) die vrouw neerstak in Kaatsheuvel is bekende van slachtoffer

De vrouw en de verdachte kregen ruzie in een huis aan de Adam van Noortstraat. De vrouw is daarom de straat op gevlucht, zegt een woordvoerder van de politie. De vrouw zou vervolgens zijn gevallen. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man is daarna in de woning gearresteerd. Later maakte de politie bekend dat het slachtoffer is gestoken.

Volgens een buurtbewoner zou het gaan om de zoon van de bewoners en zou zijn vrouw het slachtoffer zijn.

Veel onderzoek

De hele straat is afgezet met politielint en een forensisch team is al de hele dag bezig met sporenonderzoek. Ook speuren politiehonden naar sporen.

De 38-jarige verdachte zit vast voor verhoor.

