Kaan pakte een overvaller: 'Als ik bang was voor een hakmes had ik geen slager moeten worden'

De eigenaar kan er nog steeds niet met zijn hoofd bij: "Ik ben nu 40 jaar in Nederland, ik heb al 25 jaar een zaak en ik ben nog nooit overvallen. Dat ze elk jaar een keer inbreken is dan maar zo, maar dit is niet normaal!" Dat zijn personeel bedreigd werd en klanten doodsangsten uitstonden, vindt hij heel erg.

Twee overvallers van 16 en 17 jaar oud bedreigden het personeel vrijdagavond met een hakmes, ze wilden geld uit de kassa. Volgens Yildirim is er niets buitgemaakt want ze kregen de lades niet open. Daarna heeft het gemaskerde tweetal het op een lopen gezet en hebben medewerkers de achtervolging ingezet.

Nooit meer doen

Yildirim is trots op zijn personeel. "Het is wel heel dapper, maar ik heb ze gezegd dit nooit meer te doen. Voor hetzelfde geld raakt er iemand ernstig gewond of overleeft iemand het niet. Geef volgende keer gewoon maar dat geld mee."

De eigenaar gaat wel maatregelen nemen. Zo gaat hij stoppen met de koopavonden en ook wil hij een kluis gaan installeren zoals grote supermarkten hebben. Het doel daarvan is om minder geld in de kassa te hebben.

Acht hechtingen

Eén van de overvallers was het personeel te snel af, maar de andere wisten de medewerkers van de supermarkt tegen de grond te werken. "Hij was wat dikker en kon niet meer, hij was na driehonderd meter moe en stopte met rennen", vertelt Zakrea Khaled met een lach.

Een zestienjarige collega van Zakrea was als eerste bij de overvaller. Die haalde uit met zijn hakmes en raakte de jongen op zijn hoofd. "Ik zei nog doe rustig aan jongen, het is je eerste dag hier. En dan gebeurt er dit", vertelt eigenaar Yildirim. De gewonde jongen is inmiddels weer thuis en het gaat goed met hem.

Niet bang

Slager Kaan Adiguzel stond achterin de supermarkt toen de twee overvallers binnenkwamen. Hij schrok van het kabaal dat ze maakten, maar ging wel achter de twee aan en wist er eentje te pakken. Hij vindt zichzelf geen held. "Je volgt je instinct en als je ze niet pakt, komen ze misschien weer terug."

Kaan was niet bang toen hij de overvaller overmeesterde met zijn collega's. "Ik moest er nog een paar keer op slaan omdat de die jongen het mes nog vast had. Als ik bang was voor een hakmes had ik geen slager moeten worden", zegt hij terwijl hij verder gaat het met uitbenen van een kadaver.

Veel klanten complimenteren de medewerkers en geven eigenaar Yildirim schouderklopjes op de zaterdagochtend na de overval. "Dat doe mij echt goed, dat is echt fijn, maar dit wil ik nooit meer meemaken, voor mij niet maar vooral voor mijn personeel en klanten niet."

De overvaller van 17 die wist te ontkomen, is later alsnog opgepakt door de politie. Beide jongens zitten nu vast voor verhoor.



