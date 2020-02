Spectaculaire hijsklus in Oirschot: 40 meter lange kanaalbrug vanaf ponton op pijlers gehesen

Aan de bijzondere hijsklus ging een jaar voorbereiding vooraf, vertelt projectleider Barry Kooiman. "Toch blijft het spannend. Ik heb wat onrustig geslapen. Op zo'n dag moet alles kloppen dus het blijft spannend."

Een moeilijke klus maar niet heel riskant, meent Kooiman. "We krijgen geen taferelen zoals in Alphen aan de Rijn waar alles in elkaar donderde. Deze hijskranen staan gewoon stevig op het land."

De afgelopen dagen werd vooral goed naar het weer gekeken. Storm Dennis kon mogelijk voor problemen kunnen zorgen. "Veiligheid gaat voor alles. Als de wind zou aanwakkeren, dan hadden we het hijsen moeten vervroegen of uitstellen." Die zorgen waren overbodig. Iets na drie uur 's middags werd de brug van het ponton gehesen.

Lange reis

De zogeheten vakwerkbrug is gemaakt bij het bedrijf Wijma en Kampen. Vanaf een werf aan de IJssel is het bouwwerk van veertig meter lang en ruim zeven meter breed donderdagochtend per ponton richting Oirschot vertrokken.

Met een gewicht van 95 ton geen eenvoudige klus, zeker als je bedenkt dat de brug helemaal over water vervoerd is. De route liep via het Ketelmeer, IJsselmeer, Markermeer, Amsterdam-Rijnkanaal, Lek, Dordtsche Kil, Amer en Wilhelminakanaal naar de eindbestemming Oirschot.

Veel gedoe

Toch waren het vervoer en de moeilijke hijsklus eenvoudiger dan het besluit om de brug aan te leggen. Vooral in de Oirschotse politiek is veel gesteggeld over de verbinding tussen Moorland en het historische centrum van het dorp.

Vervolgens was er een aanbestedingsconflict tussen de gemeente Oirschot en het bedrijf Ballast Nedam. Het geschil zorgde ervoor dat de brug veel duurder werd dan begroot. Het conflict wordt nog onderzocht door de Rekenkamercommissie.

Vorige maand moest ook de brugpijler aan de kant van het centrum nader worden bekeken. Er waren twijfels over of die wel stevig genoeg was. De honderden toeschouwers bij de hijsklus zagen dat die twijfels in de prullenmand konden. De fiets- en voetgangersbrug werd stabiel op zijn plek gehesen.

Het duurt nog tot maart voordat de verbinding ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. In april of maart wordt de brug tussen Moorland en het centrum van Oirschot officieel geopend.