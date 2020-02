Vieze verwaarloosde geparkeerde Volvo in Eindhoven krijgt poetsbeurt

Buurtbewoners aan de Hagenkampweg Zuid keken vrijdagmiddag wel even vreemd op toen zij vier Volvo-liefhebbers met een complete schoonmaakuitrusting de straat in zagen rijden. Zij hoopten dat de geparkeerde verwaarloosde Volvo na een jaar eindelijk werd opgehaald maar de mannen van Volvo Lotte kwamen de wagen een poetsbeurt geven.



Ze maakten de klassieke auto schoon met biologisch schoonmaakmiddel en zetten hem in de wax. "Want hij staat onder een boom, dat kan niet goed zijn voor de lak. Ook is hij nu weer een beetje beschermd tegen weersomstandigheden", aldus Pondman.



De klassieke Volvo 244 DL uit 1978 leek vrijdagochtend nog op een verroeste plantenbak maar staat nu weer te glimmen. Pondman verkoopt klassieke Volvo's en zou het verlaten exemplaar in Eindhoven die de buurt zo hekelt, graag willen kopen: "Want het is een prachtige auto. En die verdient onderhoud." Hij hoopt dan ook dat de eigenaar zich na deze poetsbeurt meldt bij de Volvo-specialist.



Volgens Pondman kan de eigenaar van de klassieke Volvo wel zo'n paar duizend euro krijgen als hij de wagen verkoopt: "Toen we de Volvo schoon hadden gemaakt bleek wel dat hij nog in zeer goede staat is. De basis is ondanks het gebrek aan onderhoud nog prima. We hebben weinig tot geen roest gezien, daar wordt een liefhebber écht gelukkig van."



Ook pompten de mannen van Volvo Lotte de banden op en maakten ze de achterbak die open was, weer dicht. Daarin troffen zij wel een opmerkelijke en toepasbare machine: "Er lag een schoonmaakapparaat in, daar hebben wij natuurlijk wel even om gelachen."

