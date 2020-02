Storm Dennis op komst, KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Zondagavond neemt de wind weer geleidelijk af, het laatst in het zuidoosten. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had zondagochtend nog niet veel last van de wind. Er waren wel wat vluchten vertraagd, maar de vertragingen bleven beperkt. Een vliegtuig vertrok een klein halfuur later later dan gepland, maar dit was een uitzondering. De andere vertragingen bedroegen minder dan een kwartier.

Net lente

Wat temperatuur betreft, lijkt het deze zondag net lente in Brabant. Het kan wel 17 graden worden, liet Britta van Gendt van Weer.nl vrijdag al weten. "Dat is toch wel bijzonder voor deze tijd van het jaar."

Maar het weer is ondanks die hoge temperatuur niet bijster goed. "Het is bewolkt en het kan de hele dag regenen."

