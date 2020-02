Storm Dennis op komst, KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot honderd kilometer per uur

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten van 75 tot honderd kilometer per uur deze zondag. "Ook dieper landinwaarts." Pas zondagavond neemt de wind geleidelijk af, het laatst in het zuidoosten. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had zondagochtend nog niet veel last van de wind. Er waren wel wat vluchten vertraagd, maar de vertragingen bleven beperkt. Een vliegtuig vertrok een klein halfuur later later dan gepland, maar dit was een uitzondering. De andere vertragingen bedroegen minder dan een kwartier.

Volgens Jordi Huirne van Weer.nl zal storm Dennis in Brabant gepaard gaan met flink wat regen en wind. "Er stond zondagochtend vroeg al windkracht 6, op sommige plaatsen windkracht 7. Een krachtige tot harde wind met ook flinke windvlagen daarbij. Die kunnen snelheden bereiken van zo'n zeventig tot tachtig kilometer per uur. Misschien dat er zondagmiddag windstoten met een kracht van negentig kilometer per uur zijn."

'Het gaat een tijdje flink plenzen'

Zondagmiddag gaat het volgens Huirne vanuit het westen 'een tijdje flink plenzen'. "Dan kan het echt even met bakken uit de lucht komen. In het oosten van Brabant duurt het tot het eind van de middag voordat het daar wat harder gaat regenen. Toch is het zacht, want met die zuidenwind komt er warme lucht onze kant op. Die komt helemaal vanaf Madeira. De temperatuur was zondagochtend al 13,8 bij meerdere weerstations."

Huirne verwacht dat er deze zondag een nieuw warmterecord gevestigd wordt. Het huidige record van 16 februari staat op 15,9 graden en dateert uit 2007. Die temperatuur werd toen gemeten in Woensdrecht. Huirne verwacht dat de temperatuur deze zondag op 17 graden uitkomt. "Het wordt uitzonderlijk zacht. Lenteachtige temperaturen, maar herfstweer erbij."

Ciara

Een week geleden, ook op zondag, veroorzaakte storm Ciara heel veel schade en overlast. Met name bomen moesten het toen ontgelden. Op sommige plekken leidde de storm tot grote schade aan huizen of werden auto's vernield. Op Eindhoven Airport konden drie vliegtuigen vanwege de harde wind niet landen.

