Hollywood heeft z’n Oscaruitreiking, maar wij hebben de Zachte G-prijs 2020

Hollywood heeft de uitreiking van de Oscars, maar wij hebben binnenkort de uitreiking van De Zachte G-Prijs 2020. De prestigieuze Zachte G-prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, gaat naar iemand of een instelling die iets betekent voor onze Brabantse taal. Op de lijst van 23 genomineerden voor de Zachte G-prijs 2020 staan onbekende, maar ook bekende namen. De bekendst genomineerden zijn Nico van de Wetering en Björn van der Doelen.

Om in aanmerking te komen voor de Zachte G-prijs 2020 moet je wel iets betekenen voor onze taal, legt Jos Swanenberg uit. “Dat moet iets zijn dat indruk heeft gemaakt en dat het imago versterkt van onze taal.” De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 18 maart in theater De Leest in Waalwijk.

De genomineerden

Op de lijst van 23 genomineerden wordt ook vermeld waarom iemand is genomineerd. Het is absoluut geen nattevingerwerk. “Bij Björn van der Doelen hebben we een mooie omschrijving”, aldus Jos Swanenberg. "Hij treedt op met een boodschap." Om vervolgens de boodschap van Van der Doelen te citeren.

“Ik heb zelfs de neiging als ik optreed in Amsterdam of Rotterdam nog platter te gaan praten, omdat ik er trots op ben.”

Swanenberg realiseert zich ook wel dat rond de uitreiking van de Zachte G-prijs 2020 er geen rode lopers zijn, geen Hollywoodachtige taferelen en er geen limousines af en aanrijden. Desondanks noemt hij de prijs felbegeerd en prestigieus. “

Zachte G-prijs 2020 is begeerd

“De Zachte G-prijs is begeerd in de kringen waar dit speelt. Dat zijn mensen die van taal houden, van streektaal houden en van ons dialect. Die komen naar de uitreiking, hebben een leuke avond en willen allemaal weten wie de Zachte G-prijs 2020 mee naar huis neemt.”

De Zachte G-prijs 2020 bestaat uit eeuwige roem. Een geldbedrag van duizend euro en een bokaal.