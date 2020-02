Omgewaaide bomen blokkeren weg in villawijk Oisterwijk

OISTERWIJK -

In een villawijk bij de Europalaan in Oisterwijk is zondagochtend een enorme boom omgewaaid. De boom viel tegen een andere boom die al instabiel was door de storm van vorige week. De weg is volledig geblokkeerd. Twee teams van de brandweer moeten beide bomen in stukken zagen om de weg weer vrij te maken.