Niemand van de Wuhan-reizigers die 2 februari aankwamen in Eindhoven is besmet met coronavirus

Geen enkele van de Wuhan-reizigers die 2 februari aankwamen in Eindhoven blijkt besmet met het coronavirus. Dat meldt het ANP op basis van de GGD Brabant-Zuidoost.

In die bus zaten vijftien Nederlanders uit het door het coronavirus getroffen gebied en twee Chinese partners. Zij vlogen via Marseille naar Brussel en werden van daar met een bus naar Eindhoven gebracht omdat zij het coronavirus vreesden.

Een woordvoerder van het ministerie van VWS meldde destijds al dat de mensen - die bij hun aankomst allemaal mondkapjes droegen - niet besmet leken te zijn met het virus.

Quarantaine

De zeventien reizigers hebben hun quarantaine in Nederland in goede gezondheid afgerond en hun quarantaine is opgeheven, meldt de GGD Brabant-Zuidoost.

De groep zat twee weken in afzondering. Die periode is volgens de GGD genoeg om vast te stellen of iemand het virus onder de leden heeft. De zeventien Wuhan-reizigers kunnen nu weer gaan en staan waar ze willen.

LEES OOK:

Bus met Nederlandse Wuhan-passagiers aangekomen bij vliegbasis Eindhoven: 'Ze lijken niet besmet'

Nederlanders uit Wuhan die met bus op vliegbasis Eindhoven aankomen, krijgen direct medische check