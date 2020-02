Deze mensen genoten met volle teugen van storm Dennis

Zo maakten deze kitesurfers bij de Kraaijenbergse Plassen in Linden dankbaar gebruik van de harde wind die Storm Dennis met zich meebrengt. Met windstoten tot negentig kilometer per uur konden met name kitesurfers zondag hun hart ophalen.

Kitesurfers bij Linden

Ook deze viervoeter op de Regte Heide bij Goirle leek weinig moeite te hebben met storm Dennis.

Hond op de Regte Heide

Het waaide zondagmiddag ook hard in Breda, maar de schepen in de haven hadden daar weinig last van.

Foto: Henk Voermans

De wind zorgde voor schuimkoppen op het water bij Budel.

Foto: Ben Saanen

Het was zondag ook in Brabant ongekend zacht voor deze tijd van het jaar.

Foto: Ben Saanen

Door deze narcissen en het warme weer leek het zondag al lente in Stiphout. Alleen de harde wind deed anders vermoeden.

Foto: Willem van Nunen

LEES OOK: Storm Dennis raast over Brabant: vooral schade aan daken en bomen