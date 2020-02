En weer is het raak in Oss, busje gaat in vlammen op

Een busje op de oprit van een huis aan de Spoorlaan in Oss is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan. Kort nadat het brandende busje werd opgemerkt, verstuurde de politie via Twitter een Burgernetbericht met een oproep aan eventuele getuigen om het te melden als ze iets verdachts hadden gezien.

Toen de brandweer aankwam in de Spoorlaan, was de Mercedes-Benz Vito al verloren.

Oss wordt al jarenlang geteisterd door autobranden. In 2019 en 2018 werd er in de gemeente 62 keer brandstichting vastgesteld.

Jaguar

Twee weken geleden stond in de Wagenaarstraat een Jaguar-oldtimer in lichterlaaie. De week daarvoor gingen er aan de Albardastraat ook al drie bestelbusjes in vlammen op. En dat is slechts een kleine greep uit de meest recente autobranden in de stad.

Vorige week maandagochtend stak een 26-jarige Poolse man een bestelbus in brand met een molotovcocktail, pal voor uitzendbureau Flex Specialisten. De recherche gaf toen aan de kans klein te achten dat deze man verantwoordelijk is voor de vele andere autobranden in Oss. De man wordt woensdag voorgeleid bij het openbaar ministerie.

Overgeslagen

Eind vorig jaar sloeg een autobrand over naar een huis. Een jong gezin ontsnapte hierbij aan een vlammenzee.

