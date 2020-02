Operatie Alfa: 'Kijk, dit is jouw zoon en daarna ga je er zelf aan'

De belangrijkste activiteit van de bende van Martien R. bestond uit drugshandel, waaronder de import van cocaïne. Dat heeft het OM gezegd op de eerste openbare zittingsdag rond Operatie Alfa. In een van de vele afgeluisterde gesprekken sprak de vermeende bendeleider Martien R. over '35 containers'.

R. importeerde 'op grote schaal' containers met coke, vertelden de officieren van justitie in een uitgebreide presentatie van de de beschuldigingen. "Ze hadden wereldwijde contacten met leveranciers, havenmedewerkers en katvangers. En ze maakten gebruik van verschillende dekladingen in die containers: fruit, hout en roestvrij staal." In de aanklacht staan twee vrachten die zijn onderschept. 1561 kilo coke in juli/augustus 2018. En 315 kilo coke in maart 2019.

Een van de grootste drugssmokkelzaken ooit

Het ging vaker mis met zo'n transport, volgens het OM gebeurde dat ook in maart 2019. "Martien zette een schaduwonderneming op. Die probeerde de inklaring van een container op het nippertje te redden. Toen hoorden we Martien zeggen: ‘heb ik weer! Nog nooit meegemaakt. 35 bakken ingevoerd!" Volgens het OM bedoelde hij hiermee 35 zeecontainers. Met daarin drugs verstopt. Als dat waar is en bewezen wordt, dan gaat het om een van de grootste drugssmokkelzaken ooit in ons land.

De misdaadorganisatie liet die 'verloren' zeecontainer niet zomaar los. De Ossenaren besloten de container die was aangevoerd naar Antwerpen, dan maar te stelen. Toen ze in de Scheldestraat in Oss 'de bak' open maakten legde een observatiecamera dat moment vast. De mannen vonden alleen maar schroot. De coke was er al uit. Ook deze ladingdiefstal staat in de aanklacht.

'Kop eraf snijden'

De organisatie van Martien probeerde van een andere organisatie een container met 26 ton garnalen te stelen, te rippen. ‘hij wist de code van de poort en alles’, volgens het OM. Het ging niet alleen om cocaïne. In de schuur spraken de verdachten over alle soorten drugs: xtc, speed en crystal meth.

Geweld en afpersing waren 'een regulier onderdeel van de zakelijke activiteiten' betoogde het OM. Zo ving de recherche in december 2018 een gesprek op. Martien dreigde 'iemand zijn kop er af te snijden en iemand de einddatum te vervroegen'. Hij verzond ook een foto met de tekst: "Kijk dit is jouw zoon en daarna ga je er zelf aan."

Het OM stond stil bij de 36 vuurwapens die zijn gevonden bij Operatie Alfa. Agenten vonden verder een uiterst zeldzaam machinegeweer: een Spectre M4. De verdachten droegen kogelwerende vesten en reden rond in gepantserde voertuigen.

Jarenlang afgeluisterd

De verdachten hadden een speciale vergaderplek: in de schuur van Toon R. (55) aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Zijn broer Martien R. noemde dat 'het kantoor'. De schuur is heel lang afgeluisterd, eerder jaren dan maanden.

Na november 2018 kreeg de politie naast geluidsopnames ook beelden uit de schuur. "Daarmee kregen we een goed beeld van de criminele organisatie", zei een van de officieren van justitie. De politie nam er vrijwel dagelijks gesprekken op, ook in het Spaans, Engels en Vlaams. Ook auto's en huizen werden afgeluisterd, zoals gebruikelijk in grote misdaadonderzoeken.

Het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat was ook de opslag van het geld van de organisatie, denkt de politie. Onder de vloer van de slaapkamer van Toon R. vond de politie 260.000 euro.

Mijn cliënt is geen Taghi, Holleeder of Soerel.

Na de presentatie van het OM zei advocaat Jan-Hein Kuijpers van Martien R. zei dat het hele verhaal nog maar eens bewezen moet worden: "Er wordt veel gekletst. Mijn cliënt is geen Taghi, Holleeder of Soerel. Hij is géén godfather. Martien is publiekelijk aan de schandpaal genageld. Trots tonen van vondsten, cameraploegen uitnodigen? Hij is diverse keren vrijgesproken!"

Volgens Kuijpers is er ook geen bewijs dat hij achter een reeks dreigementen zit in Oss en omgeving. "Het is zeer aannemelijk dat Martien door de handelwijze van het OM op een dodenlijst terecht is gekomen." Het verhaal gaat al een tijdje dat Martien R. gevaar loopt door zijn onderwereldactiviteiten.

Sfeer

De zeven verdachten maken op deze eerste zittingsdag een ontspannen indruk. De sfeer in de zaal en de rechtbank is gemoedelijk. Duidelijk is al wel dat de aanloop naar de inhoudelijke rechtszaak nog vele maanden gaat duren. Het proces is onderbroken voor de middagpauze en gaat rond twee uur verder.