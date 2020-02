Actiegroepen zijn 'lelijke' distributiecentra zat en schrijven noodkreet aan provincie

Acht Brabantse actiegroepen strijden samen tegen de verdozing van Brabant. In een brief die maandag verstuurd is aan Provinciale en Gedeputeerde Staten vragen ze om te stoppen met het afgeven van vergunningen voor enorme, lelijke distributiecentra die volgens hen het landschap bederven.

Het gaat om mogelijke distributiecentra in Moerdijk, Roosendaal, Oisterwijk, Tilburg, Vinkel en Heesch. Het zijn vooral de gemeenten die de economische voordelen zien van de nieuwe bedrijventerreinen. Maar omwonenden zijn bang voor de verkeersoverlast en de verdozing van het landschap.

“We begrijpen dat het niet eenvoudig is om de voorbereiding van een bestemmingsplan stop te zetten”, schrijven ze in de brief aan de provincie, “Maar is het niet tijd om in ieder geval pas op de plaats te maken zodat de nieuwe inzichten een plaatsje krijgen in nieuw te ontwikkelen beleid?”

Grotere massa

Volgens Stan Maessen, bewoner van het Tilburgse Wijkevoort, heeft de Brabantse Milieufederatie de verschillende groepen bij elkaar gebracht. "Het zou mooi zijn als we met alle bewonersgroepen als één man kunnen inspreken op het nieuwe beleid van de provincie. Als grotere massa hebben we meer te zeggen. Maar we zijn pas net bezig en moeten nog de boel organiseren."

Er komt steeds meer kritiek op het gemeentelijk beleid om grote distributiecentra naar Brabant te halen. Vorig jaar kwam het college van rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving al met de waarschuwing dat grote distributiecentra niet meer hap snap gebouwd moeten worden, maar beter geclusterd kunnen worden.

Beter nog is het om oude of verwaarloosde bedrijventerreinen te hergebruiken. Rijksadviseur Strootman riep de rijksoverheid en provincies op om meer de regie te nemen op het plannen van bedrijventerreinen en geen weilanden meer op te offeren.

