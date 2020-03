Karateka Samantha van Lokven zit thuis en traint via een videoverbinding in haar garage

Thuis wonen is een hele verandering voor de 25-jarige Samantha. Zo moet ze iedere dag via een videoverbinding bellen met haar trainer in Leeuwarden. "Ik krijg dan een programma met oefeningen, die doe ik in mijn uppie in de garage."

De datum van haar eerstvolgende wedstrijd is onzeker. "Het Olympisch kwalificatietoernooi zou in juni zijn, maar is verplaatst. Het seizoen begint nu waarschijnlijk in september weer."

Naast dertig uur karatetraining in de week, werkt ze normaal in Leeuwarden ook nog ruim twintig uur als badjuf om haar passie te kunnen betalen. "Ik kan nu met trots zeggen dat ik negenvoudig Nederlands kampioen op rij ben." Dat succes wil ze dolgraag internationaal doorzetten, maar dat laat door het coronavirus nog even op zich wachten.

Omroep Brabant zocht Samantha een aantal weken geleden op in Friesland:

Badjuf

De passie voor de sport druipt er vanaf als je Samantha en haar trainer bezig ziet. "Als kata voor mij wegvalt, dan val ik weg. Het is mijn uitlaatklep voor alles. Ik heb er nu de leeftijd voor, dus nu moet ik er volop voor gaan en lekker van genieten." Dat dat betekent dat ze naast dertig uur trainen óók nog ruim twintig uur in het zwembad moet werken, maakt voor Samantha niet uit. "Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Dat blijft triggeren om nog beter te worden, om uiteindelijk de top te bereiken."

Disciplines

In het karate zijn er twee disciplines. 'Kata', een schijngevecht en 'kumite', een man tot man gevecht. Van Lokven komt uit in de eerste. Bij kata sta je alleen op de mat en vecht je tegen een denkbeeldige tegenstander. "Je raakt niet echt iemand, maar daar komt wel heel veel bij kijken. Je moet techniek, kracht, snelheid en explosiviteit laten zien", legt ze uit. Een jury kent, net als bij turnen, een score toe op basis van technisch en atletisch vermogen. De beste vier uit de poule gaan door naar de volgende ronde en voeren opnieuw een kata op. Zo rolt daar uiteindelijk een winnaar uit.

Internationale droom

In Nederland staat de Tilburgse al jaren ongeslagen aan de top, dus zoekt ze haar doel nu hoger op. Haar focus verschuift nu naar de wereldkampioenschappen eind november in Dubai. De ambitie is enorm, maar Van Lokven blijft nuchter. "Of je nu studeert of werkt, plezier is het belangrijkste. Zolang ik plezier heb loop ik niet te ver vooruit op de zaken, we zien wel waar het schip strandt."

