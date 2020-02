Bewoner van bijna gekapseisde woonboot moet halsoverkop terugkomen van vakantie in India

De stalen kabels waarmee de boot was vastgezet zouden door de harde wind misschien los kunnen schieten. "Levensgevaarlijk", vertelt een buurman. Hij moest daarom de nacht ergens anders duimendraaiend doorbrengen.

Woonboot in Den Bosch maakt water

Heerlijk leven op boot'

Maandag begon de buurman met het maken van een noodanker. "Wij zijn ook al een paar meter naar rechts opgeschoven." Spijt van zijn keuze om op een boot te gaan wonen heeft hij niet. "Normaal is het heerlijk leven op de boot, vooral in de zomer. Maar dit is natuurlijk allemaal niet zo fijn."

De eigenaar van de zwaar getroffen woonboot probeert nu zo snel mogelijk terug naar Nederland te komen. "Hij zit in India", vertelt de buurman. "Dus dan ben je ook niet zo maar terug."