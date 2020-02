Hangbuikzwijn Barry vindt een nieuw thuis en helpt mensen met een burn-out of depressie

Het driejarige zwijn woonde tot vorige maand in de achtertuin van zijn baasje. Door ziekte kon hij niet meer voor zijn huisdier zorgen en plaatste hij een oproep wie er voor zijn Barry kon zorgen.

Logeerhuis Frits in Baarle Nassau was een van de gegadigden die zich meldden bij de Dierenbescherming en werd uiteindelijk uitgekozen. Zaterdag werd Barry losgelaten in de modder van de kloostertuin. Hier loopt hij samen met soortgenoten Geer en Goor en wat kippen rond. Volgens Huub Goosen van het logeerhuis is Barry belangrijk voor mensen die tijdelijk niet mee kunnen draaien in de maatschappij.

"Bij ons verblijven voor korte tijd gasten die kampen met psychische problemen. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen die bezwijken onder stress of mensen die er helemaal doorheen zitten door huwelijksproblemen. Op dit afgelegen klooster kunnen ze tot rust komen. De zwijnen helpen hierbij omdat het sociale dieren zijn die gezelschap bieden. Het helpt gasten als ze voor de dieren zorgen."

Bijten

Voor het personeel van het klooster was de komst van hangbuikzwijn Barry wel even spannend. "Hij leefde zijn hele leven lang alleen, zonder andere varkens en met weinig mensen om zich heen. Hierdoor is hij territoriaal geworden en heeft hij de neiging om te bijten." Volgens Goosen trekken Barry en de twee andere zwijnen, Geer en Goor, heel goed met elkaar op.

Geer en Goor verwelkomen Barry (Foto: Logeerhuis Frits)

Naar mensen toe is Barry echter nog wat minder vriendelijk. ''De neiging om te bijten zit er nog in. Daarom blijft de omheining nog eventjes op slot. Hopelijk kunnen we Barry ook knuffelen als hij hier zijn thuis heeft gemaakt. We laten hem hier gewoon eventjes wennen en lekker varken zijn.''

LEES OOK: Vijf mensen willen het nieuwe baasje van hangbuikzwijntje Barry worden