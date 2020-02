Oud-voorzitter Willem II overleden, Jan Vullings, leidde Tilburgse club naar Champions League

Willem II-fans zullen Vullings voor altijd herinneren als de man die hun club rond de eeuwwisseling Europees voetbal bezorgde. Zo plaatste de club zich in 1998 voor het eerst in 35 jaar weer voor Europees voetbal en een jaar later zelfs voor de Champions League.

"Vullings beschouwde het als zijn missie de gedachte uit te dragen dat de club niet het bezit was van de vierhonderd leden, maar van de bewoners van de stad", schrijft de club op haar site. "Hij zette in 2000 ook een proces in gang dat leidde tot een splitsing van het betaalde voetbal en het recreatieve amateurvoetbal."

De beloften van Willem II namen het maandagavond op tegen de beloften van Heracles Almelo. Vooraf was er een minuut stilte.