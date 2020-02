60 tips over overval op juweliersechtpaar: 'waardevolle informatie' maar nog geen arrestaties

De tips naar aanleiding van de gewelddadige overval op een juweliersechtpaar in Waalwijk blijven binnenstromen. De daders zijn echter nog nog niet gevonden, zo blijkt uit Bureau Brabant van maandag.

Vorige week stond de teller op veertig: inmiddels heeft de politie zestig reacties ontvangen. Volgens een woordvoerster van de politie zit er waardevolle informatie tussen, waarmee ze verder kan.

Echtpaar toegetakeld en vastgebonden

Twee gemaskerde mannen sloegen in november vorig jaar toe bij het echtpaar Cortenbach. Ze klommen met een ladder het dak op en gingen via een dakraam naar binnen. In het huis, boven de juwelierszaak, kwamen ze het echtpaar tegen.

Hun slachtoffers werden geschopt en geslagen, vastgebonden en beroofd. Hun hond werd ook gewond. De overvallers hebben ook drie keer geschoten, met een alarmpistool, maar hierbij raakte niemand gewond. Ze gingen ervandoor met twee kostbare kettingen en een slavenarmband. Het gaat mogelijk om mannen uit Oost-Europa, zo maakte de politie bekend.

In zowel Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van politie, justitie en Omroep Brabant, als Opsporing Verzocht is aandacht besteed aan deze overval.