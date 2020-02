Twee inbraken in één week tijd in hetzelfde huis in Den Dungen

Bij een huis aan de Sint Jacobusstraat in Den Dungen is vorige maand twee keer in een week tijd ingebroken. In beide gevallen maakten de daders volgens de politie een ‘fiks’ bedrag Chinees geld buit. Ook werden onder meer gouden sieraden gestolen van kinderen die op dit adres wonen.

De inbraken waren op 17 en 23 januari. Bureau Brabant laat maandagavond van de daders duidelijke bewakingsbeelden zien. Ook is hierop te horen dat ze met elkaar praten. De politie trekt hieruit de conclusie dat ze uit Den Bosch of omgeving komen. Het gaat in beide gevallen waarschijnlijk om dezelfde twee mannen.

Inbrekers nemen buit en tijd

Bij de eerste inbraak kwamen ze het huis binnen via de ladder van de buren. Een week later konden ze het zich wat makkelijker maken: toen kwamen ze via de achterdeur binnen. De inbrekers hebben heel veel kasten en laden opengebroken bij hun zoektocht naar waardevolle spullen. Vooral bij de tweede keer namen ze alle tijd: pas na een half uur verlieten ze de woning.