Kringloopwinkel Emmaus snel weer open na brandstichting: 'Wij laten ons niet kisten'

Ze zijn er flink van geschrokken. De vrijwilligers die werken bij de kringloopwinkel van Emmaus in Eindhoven, waar zondagavond brand is gesticht. De afdelingen curiosa en kleding gingen in vlammen op. De kleding is door rook en roetschade sowieso niet meer te verkopen. Wie de brand heeft gesticht is een raadsel. De kringloopwinkel zegt geen vijanden te hebben.

"Niet achter het politielint komen, want de brandstichting wordt nog onderzocht door de politie", zegt een medewerker van de Emmaus kringloopwinkel. Ook van achter het rood-witte lint is te zien dat de schade enorm is. Het stinkt naar rook en ruiten zijn gesprongen. Daarachter zijn zwartgeblakerde resten te zien van spullen die de kringloop wilde verkopen.

Daklozen

"Wij hopen dat er niet echt een reden is, want het is helemaal eng als iemand iets tegen Emmaus heeft", zegt Sonja Kadawe, van Emmaus. Juist de tien daklozen die bij Emmaus wonen en werken zijn de dupe van de brandstichting: "Het is hier superkwetsbaar, wij vangen hier mensen op en proberen om in onze eigen inkomsten te voorzien met de kringloopwinkel en zo niet afhankelijk te zijn van de overheid. Nu is het even afwachten hoe we dat gaan doen, want wij missen nu wel inkomsten.

Ondanks de brandschade gaat Emmaus toch weer open woensdag: "Wij zullen wel een aangepast aanbod hebben, maar hopen toch dat de mensen iets komen kopen en een praatje komen maken en een kopje koffie komen drinken. Wij laten ons niet kisten", zegt Sonja strijdvaardig.

