Bergen op Zoom heeft het eerste gasloze woonwagenkamp van Nederland, 'Eindelijk is het zover'

Het gasloze woonwagencentrum ‘Langs de Lijn’ komt aan de rand van nieuwbouwwijk De Markiezaten. Het gaat om een proef met acht woonwagens. Dirk Sanders en zijn vrouw zijn de eerste bewoners. "We hebben er vijf jaar voor gestreden en nu is het eindelijk zover. We zijn er trots op", vertelt Dirk terwijl hij een rondleiding geeft in zijn nieuwe woonwagen.

Infrarood

Op het dak zorgen 26 zonnepanelen voor de stroom die nodig is voor de warm waterboiler en de infraroodpanelen waarmee de woonwagen wordt verwarmd. "Het is zo berekend dat je gemiddeld over het jaar nul-op-de-meter kunt draaien. In de zomer heb je te veel stroom en in de winter te weinig dus je hebt nog wel een aansluiting op het net nodig", legt voorzitter Maarten Sas van de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland uit.

Zonnepanelen op het dak zorgen voor stroom in de woonwagen (Foto: Erik Peeters)

Voor deze stichting die woonwagens gaat verhuren, zijn de duurzame technieken ook bedoeld om kennis op te doen. "Nieuwe woningen worden al gasloos gebouwd dus dat trucje kennen we. Nu hebben we het hier uitgeprobeerd met woonwagens en het kan dus. Dit is de toekomst wanneer er nu iemand ergens een nieuwe woonwagen gaat plaatsen", aldus Maarten Sas.

Duurzaam

Dirk vindt het niet meer dan normaal dat naast nieuwbouwwoningen ook nieuwe woonwagens duurzaam worden gebouwd. "Ik houd niet van onderscheid, voor mij is iedereen gelijk. Nu nog zorgen dat alles snel klaar is en dan kunnen we beginnen aan ons nieuwe leven hier. We zullen nog wel even moeten wennen maar dat komt goed."

Het energie neutrale woonwagenkamp wordt binnenkort opgeleverd (Foto: Erik Peeters)

De wagens zijn vergelijkbaar met sociale huurwoningen en dus bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het hele project kost zo’n 1,2 miljoen euro. Het is de bedoeling dat dit voorjaar alle woonwagens geplaatst en bewoonbaar zijn.