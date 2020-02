'Je voelt je stom', internetcriminelen worden steeds brutaler

Een vrouw uit Tilburg schaamt zich over de manier waarop ze vorig najaar is opgelicht. In Bureau Brabant van maandag wordt verteld hoe ze het slachtoffer is geworden van phishing. Bij deze vorm van cybercrime gaan argeloze mensen in op een nepmail. Volgens de politie gebeurt dit steeds vaker. Bij de Tilburgse werd bijna 2400 euro afgeschreven. “Je voelt je stom, omdat je normaal gesproken best oplet.”

De vrouw dacht dat ze via haar app een mail van haar bank, ING, had ontvangen. Het bleek bedrog te zijn. De Tilburgse kwam er pas achter toen het te laat was. Ze had een link in de mail aangeklikt en gaf op een nepwebsite haar bankgegevens door.

Beelden in Bureau Brabant

Een andere vrouw profiteerde ervan en ging met de gegevens van de Tilburgse naar een Coolblue-vestiging in deze stad. Hier pinde ze bijna 2400 euro voor een laptop. In Bureau Brabant wordt deze getinte vrouw heel duidelijk in beeld gebracht. Er is te zien hoe ze de winkel binnen gaat en brutaal het bedrag met een pas van de rekening van haar slachtoffer laat afhalen.

Het Tilburgse slachtoffer kan zich wel voor het hoofd slaan. Toch zegt de politie dat ze zich niet hoeft te schamen. Een woordvoerder: "Criminelen worden steeds slimmer." Het is niet voor niets dat het aantal slachtoffers van phishing in twee jaar bijna is verdubbeld. In 2017 werden volgens de Fraudehelpdesk 2800 gedupeerden geholpen. Vorig jaar waren dat er al 4600. Het aantal meldingen steeg nog harder: van 19.000 naar 31.000. En dan doet niet iedereen aangifte van deze vorm van criminaliteit. De Tilburgse deed dat wel. De politie was hier blij mee, want hoe klein ook het bedrag dat je bent kwijt geraakt: alle informatie is welkom. Dank zij de Tilburgse kwam de vrouw in beeld, die met haar geld een laptop kocht.

Geen leuk telefoontje van de Belastingdienst

In Bureau Brabant is ook aandacht voor een echtpaar in Bergen op Zoom, dat telefonisch werd afgezet. De 65-jarige man werd vorig jaar oktober gebeld door iemand die zich uitgaf als medewerker van de Belastingtelefoon.

De man moest snel een blijkbaar nog openstaande vordering inclusief boete betalen, zo werd beweerd. Er werd zelfs gedreigd met een deurwaarder. Hierop maakte de man uit Bergen op Zoom, in overleg met zijn vrouw, enkele duizenden euro’s over. Op deze manier kwam de oplichter achter het bankrekeningnummer om vervolgens nog eens een groot bedrag te pinnen. Deze man komt duidelijk in beeld in de uitzending van Bureau Brabant. De politie hoopt de dader via deze weg snel te kunnen opsporen.