Lekker carnavalswagens bouwen in Budel en even niet denken aan de oorlog in Syrië

Wagenbouwers in Bokkenriek (Budel) krijgen dit jaar hulp van asielzoekers uit het plaatselijke azc. Prins Bart d’n urste van CV Buulder Buk uit Budel, is blij met de hulp uit Sierra Leone, Oeganda en Syrië. “We kunnen de extra handjes heel goed gebruiken want er is nog veel werk. Bovendien werkt het verbindend tussen de Budelnaren en de bewoners van het azc”, zegt hij met een grote glimlach.

De handen van Sehku uit Sierra Leone zijn helemaal wit van de verf, maar hij staat met een grote grijns te schilderen. Even verder op is Omar uit Syrië heel geconcentreerd met groene verf in de weer.

De mannen vinden het geweldig tussen de gekleurde wagens in de bouwhal aan de rand van Budel-Schoot. "Ik vind het heel leuk om iets terug te doen voor de mensen die ons opvangen. Het is mooi om meer van jullie cultuur te leren en ik leer ook wat extra Nederlands hier", vertelt Maguzi uit Oeganda.

Extra handjes

"Het werkt verbindend", zegt Prins Bart d'n urste. Hij komt komt zoals gebruikelijk even kijken bij de bouw van de wagens voor de grote optocht van Budel op carnavalsdinsdag. "We kunnen de extra handjes goed gebruiken want het is altijd heel veel werk om alles op tijd klaar te hebben.''

Sehku vertelt dat ze op in het asielzoekerscentrum al een paar weken bezig zijn met leren wat carnaval in Brabant betekent. "Wij hebben ook zo'n soort feest waar iedereen verkleed is en op straat danst, maar dat duurt maar één dag", vertelt hij. "We hebben zelfs een Nederlands carnavalslied geleerd'', vertelt hij trots. Maar zonder papiertje kan hij het nog niet zingen.

Meedoen in de optocht?

Omar vertelt dat het nog steeds oorlog is in zijn vaderland Syrië en dat daar geen tijd is voor een feestje. "Ik ben heel opgewonden om het hier in Nederland mee te maken."

Dat de asielzoekers meegebouwd hebben, wil nog niet zeggen dat ze ook meelopen in de optocht. "De loopgroepen zijn al maanden bezig met hun act in de optocht. Maar misschien is er nog een plekje op de wagens", vertelt Noud van Leeuwen van de stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck.

Als ze alles op tijd af krijgen, rijden de wagens waar de asielzoekers aan meegedaan hebben dinsdag door de straten van Bokkenriek.