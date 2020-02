Sigrid kreeg op haar vijftiende een burn-out: 'Ik bekijk de wereld nu anders' [GOEI VOLK]

Sigrid Heus uit Breda sliep op haar vijftiende zestien tot twintig uur per dag. Ze had nergens zin meer in, was na 100 meter lopen helemaal kapot en werd nergens vrolijk van. Ze bleek een burn-out en depressie ineen te hebben.

"Vier jaar geleden ben ik in Brabant komen wonen. Ik ging naar een andere school en dat was best lastig, aangezien ik van boven de rivieren kwam. Het ging uiteindelijk best oké, want het was gezellig in de klas.", vertelt Sigrid op Goei Volk.

Stress

Maar al snel kreeg Sigrid last van stress. Tijdens een hockeywedstrijd kreeg ze een bal op haar duim, in het ziekenhuis bleek het zwaar gekneusd te zijn. Ze bleef een dag thuis omdat ze zich niet goed voelde. Maar één dag werd vier dagen, ze was moe. "Ik ging naar de huisarts en liet testjes doen. Fysiek kwam er niks uit, ook niet uit het bloedprikken. Totdat de dokter uiteindelijk zei dat ik een burn-out en een depressie ineen had. Ik bleef dagen, weken thuis."

Uiteindelijk werd Sigrid toch eigenwijs, ze wilde weer naar school en begon met het opbouwen van haar schooldagen. "Klinkt het gek om te zeggen dat ik school in die tijd heb gemist? Het was voor mijn ouders en broertje heftig om te zien hoe ik uit een diep dal moest klimmen."

Kansen

Sigrid vindt dat ze daar veel van heeft geleerd. "Ik bekijk de wereld nu anders. Ja, die periode was vreselijk, maar alles wat daarna is gekomen is mooi. Ik zie nu nieuwe kansen die ik niet zag tijdens de burn-out en kan mijn leven weer opbouwen. "

