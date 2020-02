Zware Jongens hebben 'alle vertrouwen' in optochten na teleurstelling kapseizende carnavalsboot 2019

Na een dubbele teleurstelling bij de optochten van Eindhoven en Valkenswaard vorig jaar heeft carnavalsvereniging de Zware Jongens er alle vertrouwen in dat dit jaar wel een succes wordt. "We gaan er vol goede moed tegenaan."

Leden van carnavalsvereniging de Zware Jongens uit Valkenswaard hoorden vorig jaar ‘iets knakken’ in hun wagen bij de start van de optocht in Eindhoven. Om ongelukken te voorkomen, besloten ze niet mee te rijden. De wagen keerde terug naar de bouwschuur om hem na te laten kijken. Hoopvol verschenen de Zware Jongens de dag erna aan de start van de optocht in Valkenswaard. Maar ook dat liep slecht af.

We zijn echte bouwers. We laten ons door niets tegenhouden.

“Onderweg naar de optocht was er niets aan de hand”, vertelt Dennis Roothans van de Zware Jongens. “Maar zo’n 50 tot 100 meter na de start brak het onderstel.” En daardoor konden de Zware Jongens opnieuw niet meerijden. “Het was een zware teleurstelling. Je bouwt niet vier maanden voor niets.”

De Zware Jongens gaven de moed niet op. “We zijn echte bouwers. We laten ons door niets tegenhouden.” En dus werd er een nieuwe onderstel aangeschaft waar ze ‘alle vertrouwen’ in hebben. Toch krijgt de wagen van vorig jaar geen derde kans. “Die was herstelbaar, maar is verkocht aan een andere vereniging.” Dit jaar verschijnen de Zware Jongens met een brandweerwagen aan de start van beide optochten.

Ook door de voorspelde harde windstoten laten de Zware Jongens zich niet uit het veld slaan. "We hebben het weer niet in de hand. Als de optochten nu niet doorgaan, dan hopen we dat we ze op een ander moment kunnen inhalen", aldus Dennis.

LEES OOK:

Dikke pech voor de Zware Jongens: ‘Carnavalswagen rijdt niet mee want boot dreigde te kapseizen’

Carnavalsoptochten moeten rekening houden met onstuimig weer, vooral zondag harde windstoten