Brand verwoest clubhuis van hondensporters in Klundert: 'We zijn alles kwijt'

Rond half vijf kreeg de club een telefoontje dat het gebouw aan de Niervaartweg in brand stond. "Het is compleet verwoest! We zijn alles kwijt", vervolgt de voorzitter van de Bouvier Dressuurgroep aangeslagen. "Het enige wat we nu nog kunnen doen, is puinruimen."

Slijptol

De club zegt zeker te weten dat het om brandstichting gaat. "Je komt hier niet zomaar binnen. Ze hebben tralies bij de ramen met een slijptol vernield. Ook is de deur geforceerd", verklaart Van de Kerkhof. "Ik snap niet hoe iemand erbij komt om dit te doen. We hebben geen idee wie het kan zijn. Misschien hebben ze wel een hekel aan honden?"

Het vuur heeft veel materialen van de club verwoest, zoals bijt-mouwen en beschermende pakken. De sporters hopen dat getuigen zich melden bij de politie. "Toch gaat dat heel lastig worden om die te vinden. Het was diep in de nacht, in een donker en bosrijk gebied. Bovendien heeft het vuur veel sporen naar de daders vernietigd."

In totaal maken zo'n vijftig sporters van diverse hondenverenigingen gebruik van het gebouw. Vereniging BD Klundert is het vaakst in het gebouw aanwezig. Ze organiseren trainingen en examens voor wedstrijdhonden in het gebouw. "We moeten nu op tijdelijk op zoek naar een nieuw onderkomen. Hopelijk kunnen andere clubs ons helpen."

De gemeente is eigenaar van het pand en gaat aangifte te gaan doen. De politie doet onderzoek naar de brand en geeft aan mogelijke aanwijzingen te hebben voor brandstichting.

De schade aan het clubhuis is groot. (foto: BD Klundert)