Joann inspireert jonge meiden als model met een maatje meer: 'Je bent goed zoals je bent'

"Ja, heel leuk! Mooi!" Enthousiast wordt Joann aangemoedigd door de fotograaf en hoofdredacteur van het meidenblad Girlz. In een hotelkamer aan de Prinsengracht, hartje Amsterdam, laat ze zich van haar mooiste kant zien. Ze staat aan de rand van het hotelbed, in haar hand een mintgroene, vintage telefoon.

Te dik

Dat Joann een model zou worden, had ze als kind nooit durven dromen: "Ik dacht dat het nooit ging gebeuren omdat ik altijd te dik ben geweest om model te zijn. Ik voldeed niet aan de standaardmaten. In de laatste klas van de middelbare school deed ik m'n profielwerkstuk over het schoonheidsideaal. En toen kwam ik erachter dat er toch wel plussize-modellen waren."

Fotomodel Joann van den Herik staat binnenkort op de cover van Girlz. (foto: Omroep Brabant)

Joann deed haar eerste fotoshoot met een fotograaf uit New York: "Die was op rondreis door Europa en hij wilde graag met mij een shoot doen in Amsterdam. Het mocht eigenlijk niet van m'n moeder, maar ik deed het het toch. En dat bracht alles aan het rollen."

Nooit opgeven

Precies rond de tijd dat Joann haar eerste shoots deed, kwam het fenomeen 'curvy models' op: modellen dus met een maatje meer. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je ontzettend knap bent? Als ik dit tegen Joann roep, moet ze hard lachen: "Ik weet wel dat ik niet lelijk ben. Maar het zijn heel veel verschillende factoren. Je moet er natuurlijk goed uitzien. Maar het belangrijkst is dat je er heel hard voor werkt en nooit opgeeft. Want je krijgt heel veel afwijzingen, dat merk ik nu nog. En daar moet je wel mee om kunnen gaan."

En dat ze knap was, dat wist ze vroeger al helemaal niet: "Ik was heel onzeker over mezelf. Ik ben altijd al voller geweest. Op de middelbare school waren er dan altijd van die jongens die tegen mij zeiden dat ik een zeekoe was. Dat was dan een 'grapje'. Maar dat vat je natuurlijk niet op als grapje. En overal waar je keek zag je alleen maar dunnere modellen en presentatrices."

Terwijl Joann met haar 42 gewoon een gemiddelde maat heeft. "Maar je zag het nooit in de media. Ik denk dat je daar toch wel onzeker van wordt. Mijn vriendinnen waren altijd alleen maar bezig met afvallen en die waren al veel dunner dan ik. Dus ik dacht: wat vind je dan van mij?!"

Dat is gelukkig veranderd. Nina van den Broek, hoofdredacteur van Girlz: "We vinden het belangrijk om diverse modellen op de cover te hebben. Joann is een goed voorbeeld van iemand die natuurlijk heel knap is, maar ook echt staat voor wie ze is. Dat het niet allemaal maat 34 hoeft te zijn, dat je ook mooi bent als je maat 42 hebt. Girlz is een blad voor heel jonge meiden, dus we vinden het belangrijk dat ze verschillende voorbeelden hebben."

Fotomodel Joann van den Herik wil een voorbeeld zijn voor jongeren: Je bent goed zoals je bent'. (foto: Tom van den Oetelaar)

Op haar Instagrampagina heeft Joann maar liefst 165.000 volgers. En dat komt volgens Van den Broek omdat ze echt is: "Dus niet alleen maar foto's die met Photoshop zijn bewerkt, maar ook een foto als ze er 'n dagje even niet uitziet. Ze laat gewoon zien wie ze is. Niet alleen maar het perfecte plaatje."

Verantwoordelijkheid

Je kunt Joann zien als een ambassadeur voor modellen met een maatje meer, maar zo voelt ze het zelf niet: "Ik vind wel dat ik een verantwoordelijkheid heb om iets te betekenen voor de wereld. Ik vind het belangrijk aan mensen te laten zien dat je goed bent zoals je bent. Je hoeft je niet te vergelijken met anderen. Je hoeft niet onzeker te zijn. De onzekerheden die ik had, wil ik wegnemen bij anderen."