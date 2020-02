Opstoppingen in dorpen en op binnenwegen verwacht nu tractoren niet de snelweg op mogen

Het boerenprotest gaat woensdag opnieuw voor overlast zorgen. Dat verwachten enkele boeren die meedoen aan de actie. De overlast ontstaat omdat boeren alleen via binnenwegen naar Den Haag mogen rijden. “Dat gaat voor opstoppingen zorgen in dorpskernen”, vertelt boer Peter van Oosterhout uit Terheijden.

“Het zal veel langer duren voordat we in Den Haag zijn", zegt Van Oosterhout die woensdagmorgen in alle vroegte eerst naar Made rijdt, om vanuit daar naar het verzamelpunt in Willemstad te gaan. Daar vertrekken de boeren rond zes uur richting Den Haag.

Peter van der Wielen uit Wanroij doet ook mee aan het protest. Hij vertrekt dinsdagnacht om twee uur met ongeveer honderd andere boeren vanuit het dorp Zeeland. Net als zijn collega uit Terheijden verwacht Van der Wielen de nodige overlast.

“De overlast is minder groot als we via de snelweg rijden. Dat is overzichtelijk en dan gebeuren er geen ongelukken. Nu moeten we via binnenwegen van dorp naar dorp rijden. Daar rijden ook fietsers en brommers. De risico’s zijn veel groter”, vertelt Van der Wielen.

Politiebegeleiding

De boeren zullen door de politie worden begeleid, maar Van der Wielen verwacht dat dit niet op alle plekken gebeurt. “We moeten dus goed nadenken hoe we dit organiseren. Misschien moeten we zelf kruispunten blokkeren totdat de stoet gepasseerd is. Daar zullen we het voor vertrek wel over hebben met elkaar.”

Over die begeleiding laat de politie Zeeland-West-Brabant het volgende weten: “We begeleiden boeren alleen op punten waarvan wij denken dat het mogelijk (extra) verkeersproblemen kan opleveren, zoals bij het oversteken van de rivieren. Er zal niet voortdurend en overal begeleiding zijn.” De politie Oost-Brabant geeft alleen aan goed voorbereid te zijn op het protest.

Stikstofbeleid

Twee eerdere landelijke protesten, op 1 en 16 oktober vorig jaar, zorgden voor veel verkeersproblemen. Toen reden 2500 tot 3000 trekkers naar Den Haag. Boeren demonstreren wederom tegen het stikstofbeleid. De demonstratie is dit keer niet op het Malieveld, maar bij de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal.

LEES OOK:

Farmers Defence Force: boeren woensdag niet met tractoren over de snelweg

Boeren zorgen voor hete herfst: dit gebeurde er de afgelopen maanden [OVERZICHT]