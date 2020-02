Boeren onderweg naar Den Haag voor nieuw protest

De boeren die vanuit Zeeland vertrokken, werden begeleid door vier politiemotoren en een auto. Tijdens het vertrek viel de regen met bakken uit de lucht. Dit was iets na twee uur 's nachts.

Het regende flink bij vertrek uit Zeeland (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

Opstoppingen

Rond de klok van drie uur verzamelden tientallen boeren zich in Boxtel. Ook deze actievoerders werden bij vertrek begeleid door de politie. De boeren mogen niet via snelwegen rijden. Er wordt daarom verwacht dat de tractoren voor opstoppingen gaan zorgen op binnenwegen en in dorpen.

In Willemstad was het rond woensdagmorgen rond kwart voor zes nog rustig. De boeren verzamelen hier tussen zes uur en halfzeven. Er staan vier ME-bussen en drie politiemotoren klaar om de stoet straks te begeleiden. "We worden netjes opgewacht", zegt boer Erik van Oosterhout uit Made, die rond kwart over zes arriveerde in Willemstad. Hij geeft aan dat ter plekke wordt afgesproken welke route de boeren gaan rijden.

Stikstofbeleid

De boeren rijden naar de Koekamp in Den Haag, tegenover het centraal station. Het protest is dit keer niet op het Malieveld. Rond het middaguur start het officiële programma. De boeren protesteren opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

