‘Het is een zooitje ongeregeld’, tocht van boeren verloopt niet overal even soepel

Van der Wielen vertrok met ongeveer vijftig andere boeren vanuit het dorp Zeeland. “Dat ging allemaal prima. Er was goede begeleiding van de politie, die ervoor zorgde dat we goed konden doorrijden.”

Problemen door verkeerslichten

Volgens Van der Wielen werd het ‘een puinhoop’ toen de stoet Gelderland binnenreed. De Brabantse agenten werden overgenomen door collega’s uit Gelderland. “We moesten daar een tijdje wachten. Agenten wisten niet hoe we moesten rijden. Het werd hectisch.”

De boerenstoet werd onderweg steeds langer. “Als er meer groepen samen komen, gaat de snelheid eruit. Nu (halftien red.) rijden we in Rotterdam. Het is drie keer niks. De colonne valt uit elkaar door de vele verkeerslichten. Het is een zooitje ongeregeld. In de steden en dorpen hebben we echt voor veel overlast gezorgd.”

Via het strand

Het is de bedoeling dat de boeren vanuit Rotterdam richting het strand rijden. “Daar kunnen we weer even doorjagen.” Hoe laat hij op de Koekamp in Den Haag arriveert, durft Van der Wielen niet te zeggen. “Maar ik hoop er rond elf uur wel te zijn.”

De politie Oost-Brabant liet woensdagmorgen weten dat de reis van Brabantse boeren dinsdagnacht zonder problemen is verlopen. Boeren hielden zich aan de regels en er zijn in onze provincie geen bekeuringen uitgedeeld voor bijvoorbeeld rijden over de snelweg.

Zo vertrokken de boeren in alle vroegte richting Den Haag:

