Met je Tinderdate verder carnavallen op Stratumseind? Dat kan in het Tinderdagverblijf

Carnaval is bij uitstek het feestje om jezelf eens te laten gaan. Voor sommigen betekent dat een extra biertje drinken. Voor anderen is flirten een leuke hobby tijdens het hossen. Dat kan in het echie, maar uiteraard ook door te swipen op Tinder.

Mocht je in Eindhoven op stap gaan en je komt daar toevallig de heetste Tinderdate ooit tegen, dan kun je natuurlijk meteen de koffer induiken. Maar dan ben je wel weg uit het feestgedruis. Je kan ook rollebollen over straat, maar misschien wil je niet met je billen bloot op internet verschijnen.

Nou daar hebben ze op Stratumseind wat op bedacht: het Tinderdagverblijf. Daar kun je na het swipen meteen bij elkaar aanhaken en aan de polonaise. Met wederzijdse instemming uiteraard, anders krijg je daar weer gezeur over.

Meer horeca bijzonder versierd

UIteraard is niet alleen deze tent in Endhoven apart versierd voor carnaval. Zo is er bijvoorbeeld ook een opvallende voorgevel in Oosterhout.