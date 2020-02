Carnaval is weer springlevend in Kaatsheuvel, mede door gratis bolderkarren

Vol enthousiasme werken de kinderen van basisschool Theresia aan hun wagen. De 11-jarige Tijmen beschildert driftig wat potloden op de kar, die geheel versierd is met schoolspullen. "Het is heel gezellig om met je vrienden aan een wagen te werken. Ik ben heel trots op het eindresultaat."

Bekijk de creatie van de kinderen in deze video:

Minder enthousiasme

Precies elf jaar geleden stopte de Raad van Elf ermee, die vrijwel alle carnavalsactiviteiten in het dorp organiseerde. Steeds minder jongeren waren enthousiast voor de carnavalsoptocht. Een nieuw bestuur zette alles op alles om het tij te keren. Er kwamen bouwworkshops, een kinderoptocht en lessen op basisscholen.

Sinds dit jaar krijgen alle scholen in Kaatsheuvel en de Moer een gratis bolderkar om een wagen te bouwen. Het lijkt zijn vruchten af te werpen. "Kinderen en ouders zijn heel enthousiast", vertelt Eline van Eijk, die het project coördineert. "Verschillende kinderen hebben al gezegd dat ze later mee willen doen aan de grote optocht. Dat is echt fantastisch."

"Waar het animo onder bouwers vrijwel overval afneemt, is het bij ons sinds vier jaar weer aan het groeien", vervolgt Eline. "Dat is belangrijk om de optocht in de toekomst te kunnen behouden. Wij bouwers worden ook allemaal ouder."

Efteling

De carnavalsorganisatie bestaat dit jaar elf jaar. Ze heeft daarom zelfs de beroemde Efteling-componist René Merkelbach ingeschakeld. De producent van de muziek van onder andere Baron 1898 en De Vliegende Hollander maakte nu het kinderlied: Laot oew eige heure! "Alle kinderen kunnen het al meezingen", vertelt Eline glunderend.

De kinderoptocht vertrekt komende vrijdagochtend om negen uur vanaf het Anton Pieckplein in het centrum van Kaatsheuvel. Naomi (11): "Ik kan niet wachten om al die mensen langs de kant te zien staan. Ik hoop dat ze allemaal zwaaien."